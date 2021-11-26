Mısır'da 3 bin 400 yıllık 'Koç Başlı Sfenks Yolu' büyük bir törenle açıldı

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Mısır'da antik Karnak ve Luksor tapınaklarını birbirine bağlayan 2.7 kilometre uzunluğundaki 'Koç Başlı Sfenks Yolu' yapılan büyük bir tören ile açıldı.

Törende antik Opet festivalinin bir canlandırması da yapıldı ve firavunlar dönemine ait müzikler çalındı.

Törenin başında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi de yolu yürüdü. Onun ardından firavun dönemi kıyafetleri giymiş 400'den fazla oyuncu yoldan geçti.

3 bin 400 yıllık yolun üzerinde yüzlerce küçük sfenks heykeli bulunuyor. Bu heykellerin ciddi bir bölümü yıllar içinde hasar görmüş.

1949 yılında keşfedilen yolu birçok defa restore etme girişiminde bulunulmuş; sonuncusu 2017'de başlamıştı.

Mısır, yolun açılışının ülkeye daha çok turist çekeceğini umuyor.