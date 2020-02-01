Mısır'da 12 yaşındaki kız çocuğu kadın sünneti nedeniyle hayatını kaybetti

Mısır'ın güneyindeki Asyut'ta hatalı gerçekleştirilen kadın sünneti sebebiyle hayatını kaybeden 12 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili çocuğun ebeveynleri, dayısı ve ameliyatı gerçekleştiren hekim gözaltına alındı

Mısırlı haber kaynaklarının ve hak savunucularının aktardığına göre 14 yaşındaki Nada Abdul-Maksud çarşamba günü özel bir klinikte yapılan ameliyatın ardından gerçekleşen komplikasyonlar sonucunda öldü.

Kadında cinsel hazzı engellemek için gerçekleştirilen ameliyat biçimi Mısır'da yasa dışı olmasına rağmen özellikle kırsal bölgelerde ve Nil Nehri havzasının güneyinde kalan yerleşim yerlerinde uygulanmaya devam ediyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Mısır'da kadın ve çocuk hakları savunucusu topluluklar, davaya önem verilmesi ve adli kovuşturma başlatılması için çağrıda bulundu.