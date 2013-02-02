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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında çatışma: 1 ölü

Mısır'da cuma akşamı Kahire'deki cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

02 Şubat 2013 14:24

 

Mısır'da cumhurbaşkalığı sarayının etrafında başlayan proteste gösterileri cuma gecesinden beri devam ediyor. Çevik kuvvet görevlileri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, protestocuların polise taş ve molotof kokteyli fırlattıkları bildirildi. Olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin de yaralandığı haberleri geliyor.
 
Bazı göstericiler daha sonra sarayın duvarlarına molotof kokteyli fırlattı. Gece geç saatlerde gelen haberlerde çatışmalar sırasında bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Protestocular, İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 2011'de Mübarek rejimini deviren ayaklanmaya ihanet etmekle suçluyor.
 
Mursi ise, iddiayı kabul etmezken, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin devlet kurumlarını korumak için kararlı hareket edeceğini ve ''şiddetin arkasındaki grupların da siyasi hesap vereceklerini'' söyledi.
 
Cuma günü kentin kuzeyindeki cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen gösterilerde binlerce kişi ''Git, Git, Mursi'' sloganları attı.
 
Mursi'nin ayrılması talebiyle binlerce kişinin toplandığı Tahrir meydanında da zaman zaman çatışmalar yaşandı.
 
'Merkezi Model'
 
Mısır'da yeni protesto dalgası 24 Ocak'ta Kahire'de Mübarek'in devrilmesine yol açan gösterilerin başlangıcının ikinci yıl dönümünde ortaya çıktı ve çok sayıda kente yayıldı. Protestocular, Müslüman Kardeşler'in bir üyesi olan Mursi'nin yeni bir ''tek adam'' modeli dayattığını ve iki yıl önceki ayaklanmanın değerlerine ihanet ettiğini söylüyor.
 
Salı günü Mısır ordusunun başındaki isim general Abdül Fettah el Sisi, ülkedeki siyasi krizin devletin çökmesine neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.
 
Port Said'de geçen sene oynanan ve 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili yargılananlardan 21'i hakkında idam cezası verilince olaylar çıktı. Geçen haftadan bu yana yaşanan çatışmalarda en az 60 kişinin öldüğü bildiriliyor.

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