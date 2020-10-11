Mısır Cumhurbaşkanı, Yunanistan'la Akdeniz'de yetki alanı sınırlandırma anlaşmasını onayladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Yunanistan'la yapılan Akdeniz'de yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından 6 Ağustos'ta Kahire'de imzalanan ve Ankara'nın tepkisine neden olan anlaşma ardından Mısır Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Kahire ile Atina arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının Ankara ile Trablus merkezli Libya hükümetleri arasında yapılan anlaşmaya cevap niteliğinde olduğu yorumları yapılmıştı.

Mısır devlet ajansı MENA, Cumhurbaşkanı Sissi tarafından imzalanan anlaşmanın cumartesi günü resmi gazetede yayınlandığını aktardı. Onay, Mısır ve Yunan Dışişleri Bakanlarının anlaşmayı Kahire'de imzalamasından iki ay sonra geldi.

Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz için kısmi düzeyde"Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) anlaşması imzalamış ardından yapılan açıklamada, "iki ülke, kendi arasındaki deniz sınırlarını kısmi olarak belirledi, kalan kısımlar müzakereler yoluyla sağlanacak" denilmişti.