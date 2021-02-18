Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Başbakanı Dibeybe ile 'kapsamlı ortaklık' konusunu görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire’deki İttihadiyye Sarayı’nda Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başbakanı Dibeybe, Sisi ile görüşmesinde "Libya'da barış ve istikrarın korunması ve yönetim mekanizmasının tamamlanması konularında Mısır'ın verdiği destekten" söz etti.

Sisi ise görüşmede, "Mısır’ın Libya’da yeni yönetim otoritesinin iş başına gelmesiyle ülkenin bütün topraklarında istikrar ve güven ortamının tekrar tesis edileceğine inandığını" söyledi. Libya’daki tüm tarafların hep birlikte hareket etmeleri gerektiğine işaret eden Sisi, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve hizmet sektörünün çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.