Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: IŞİD Libya’ya kaçıyor

Özge Düzgün, İstanbul, 9 Kasım, (DHA)- Mısır cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Irak ve Suriye\'de IŞİD’in yenilgiye uğramasının, buradaki militanların ‘güvenli bir sığınak’ bulmak için, komşu ülke Libya\'ya Mısır üzerinden geçmeye çalıştıklarını, Sina yarım adasındaki çatışmaların devam ettiğini ve ülkenin batısındaki Libya’ya sınır olan batı çölü civarında da çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Sisi, IŞİD militanlarının Irak ve Suriye’den kaçış için Libya’ya geçişini “doğal” olarak nitelendirdi ve Mısır’ın silah sevkiyatını bölgedeki “stratejik dengesizliği” telafi etmek amaçlı olduğunu söyledi. Sisi, IŞİD’in 2013 ve 2014 yıllarında ele geçirdikleri toprakları neredeyse tamamını kaybettikten sonra Irak ve Suriye\'deki savaş alanlarını terk ederek Libya\'ya taşınmasının yalnızca \"doğal\" olduğunu belirtti.

Sisi düzenlediği basın toplantısında \"Bölgedeki dengesizliği giderecek askeri yeteneklere sahip olmalı ve teröre karşı durmalıyız\" dedi. Güney Sina\'da bulunan Şarm El Şeyh\'teki Kızıl Deniz tesisinde iki saat süren basın konferansında \"Bunlar sadece bizim için değil, aynı zamanda Avrupa için de tehditler\" dedi.

Mısır\'ın Libya sınırına yakın batı çölündeki saldırıların da son aylarda arttığını ve bölgenin Sina\'dan sonra militanlar için ikinci bir operasyon merkezi haline gelip gelmeyeceği sorusunun yöneltildiği Sisi, bölgede pusuya düşen olayda 16 polis memurunun öldürüldüğünü söylediği son saldırının geçen ay gerçekleştirildiğini ifade etti. El-Sissi, güvenlik güçlerinin takip eden operasyonlarında saldırıya katılan 14 militanın operasyonlarda öldürdüğünü, aynı zamanda \"yabancı\" bir militanın canlı olarak ele geçirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, batıda Libya, güneyde Sudan ile aktif olarak bütün sınırı taradıklarını da sözlerine ekledi. Bu yılın başlarında Mısır\'daki Hıristiyan azınlığı hedef alan saldırılardan Libya\'da yaşayan ve eğitim görmüş militanlar sorumlu tutulmuştu.

El-Sissi, geçtiğimiz hafta Libya sınırının yakınındaki geniş batı çölünde silah, mühimmat ve teröristlerle dolu 20 aracın yakıldığını söyledi.