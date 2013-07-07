Mısır Cumhurbaşkanı: Baradey henüz Başbakan olarak atanmadı

Mısır Devlet Başkanı Adli Mansur, Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri, Nobel Barış Ödüllü Muhammed El Baradey'in henüz geçici başbakanlığa atanmadığını söyledi. Bu yöndeki açıklama dün Mısırlı yetkililer tarafından yapılmış, liberal ve sol partilerin oluşturduğu ittifakın liderliğini yapan Baradey'in önümüzdeki saatlerde yemin edeceği bildirilmişti. Cumhurbaşkanı sözcüsü Ahmed el Müslümani, istişarelerin sürdüğünü söyledi.

'Mantıklı tercih'

Müslümani, AFP ajansına açıklamasında "Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, bugün Dr. El Baradey ile görüştü ama henüz resmi bir atama yapılmadı" dedi. Sözcü bununla birlikte, önerilen adaylar arasında El Baradey'in "mantınklı bir tercih" olduğunu söyledi. Selefi Nur Partisi, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Baradey'in başbakanlığa atandığı yolundaki haberlere tepki göstermişti. Parti Baradey'le işbirliği yapmayacağını duyurdu.

Müslüman Kardeşler tepkili

Mısır'ın demokratik yollarla işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Çarşamba günü askeri bir darbeyle devrilmişti. Mursi yanlıları Baradey'in atanması haberine tepki gösterirken, birçok muhalif gelişmeyi sevinçle karşılamıştı. İktidarının birinci yıldönümünde milyonlarca kişinin katıldığı protesto gösterilerinin ardından halkın beklentilerine yanıt veremediği gerekçesiyle devrilen Mursi gözaltına tutuluyor. Mursi'yle birlikte Müslüman Kardeşler'in bazı üst düzey yöneticileri de gözaltına alındı.