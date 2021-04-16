Mısır Çarşısı esnafı kan ağlıyor; arabasını-evini satarak ayakta kalmaya çalışıyor

Mısır Çarşısı esnafı yaşam savaşı veriyor. Dükkân başına 30 bin TL’yi bulan kiraları ödemekte zorlanan işletmeler, yüzde 70’ten fazla düşen satışlar nedeni ile arabasını, ardından da evini satarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre; tarihi 400 yıla dayanan Mısır Çarşısı’nda faaliyet gösteren 113 esnaf, şu ara yaşam savaşı veriyor.



Dış cephesinde Ramazan ayı ile birlikte salgına rağmen büyük bir hareketliliğin yaşandığı çarşının içinde faaliyet gösteren esnaf ise satışların yüzde 80’den fazla düşmesi nedeni ile kiralarını ödeyemez duruma geldi.



Yüzde 90’ı borçlu durumda olan, buna karşılık kira konusunda her hangi bir feragat ya da indirim desteği alamayan esnafın kiminin arabasını, kimi de evini satarak salgın sonrasına kadar ayakta kalmaya çalıştığı belirtiliyor.



Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan ve en eski çarşılardan biri olan Mısır Çarşısı 2018 tarihinde restore edilmişti.



Mısır Çarşısı Derneği Başkanı Hatice İciuyan Bezal, turist ağırlıklı satışların yapıldığı bölgede turist sayısındaki düşüşe paralel olarak satışlarda da dramatik bir gerileme yaşandığını söyledi. Buna rağmen dükkan başına 30 bin TL’yi bulan kiralarda her hangi bir feragat ya da indirim desteği verilmediğini belirten Bezal, çoğu esnafın evini arabasını satarak ayakta kalabildiğini anlattı. Tarihi çarşıda faaliyet gösteren 113 esnaf, geçen yıl 3 ay kapalı kalmıştı.

"Esnaf ya borç alıyor, ya da arabasını satıyor"

Derneğin bir önceki dönem başkanlığını yürüten Ömer Başıbüyük, şu an esnafın yüzde 90’ını kira borcu bulunduğu söyledi. Başıbüyük, "Esnaf şu ara ya borç alıyor ya evini ya da arabasını satarak hayatına devam ediyor. Bir umut ilerde işler açılır da kazanmaya başlarım diye bekliyor" diye konuştu.



Beklentileri konusunda ise Başıbüyük, "Kapalı dönemde kira alınmasın başka bir şey istemiyoruz. Geçen yıl 3 ay kapalı kaldık. Hafta sonları kapalıyız. Toplasanız 5-6 ay kapalı kaldık ama bunu hiç önemsemediler tam kira aldılar" ifadelerini kullandı.