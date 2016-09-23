Mısır açıklarındaki mülteci faciasında ölü sayısı 100'ü aştı



Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü dpa'ya verdiği demeçte, Mısır açıklarında iki gün önce batan sığınmacı teknesindeki en az 112 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkili teknede bulunan çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Mısır'ın kuzeyindeki Kafrü'ş-Şeyh'ten yola çıkan teknede 600 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Teknedeki 150 kişi kurtarılmıştı.

Uluslararası göçmen kuruluşlarının verdiği bilgilere göre bu yıl Ocak-Haziran arasında 2 bin 800'den fazla insan Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Geçen yıl aynı dönemde Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı bin 838'di.