T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır açıklarında sığınmacı teknesi battı: 29 ölü

Mısır açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 29 kişi hayatını kaybetti. Teknede 600 kişinin bulunduğu belirtildi.

21 Eylül 2016 20:13


Mısır devlet televizyonu yüzlerce sığınmacıyı taşıyan teknenin Mısır açıklarında alabora olduğunu duyurdu. Bu sırada en az 29 sığınmacının boğularak öldüğü belirtildi.

Mena haber ajansı, battığı sırada teknede 600 sığınmacının bulunduğunu geçti. Mena, Mısırlı yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, teknenin Mısır'ın kuzeyindeki Kafrü'ş-Şeyh'ten yola çıktığını kaydetti. Yetkililer teknenin İtalya'ya gitmeyi planladığını tahmin ediyor. Haberde 29 sığınmacının boğulduğu, 150 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası göçmen kuruluşlarının verdiği bilgilere göre bu yıl Ocak-Haziran arasında 2 bin 800'den fazla insan Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Geçen yıl aynı dönemde Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı bin 838'di.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırMısırlıKafrüOcak-HaziranAkdenizAvrupaDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpa HT/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24