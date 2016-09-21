Mısır açıklarında sığınmacı teknesi battı: 29 ölü



Mısır devlet televizyonu yüzlerce sığınmacıyı taşıyan teknenin Mısır açıklarında alabora olduğunu duyurdu. Bu sırada en az 29 sığınmacının boğularak öldüğü belirtildi.

Mena haber ajansı, battığı sırada teknede 600 sığınmacının bulunduğunu geçti. Mena, Mısırlı yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, teknenin Mısır'ın kuzeyindeki Kafrü'ş-Şeyh'ten yola çıktığını kaydetti. Yetkililer teknenin İtalya'ya gitmeyi planladığını tahmin ediyor. Haberde 29 sığınmacının boğulduğu, 150 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası göçmen kuruluşlarının verdiği bilgilere göre bu yıl Ocak-Haziran arasında 2 bin 800'den fazla insan Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Geçen yıl aynı dönemde Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı bin 838'di.