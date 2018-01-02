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Dünya

Mısır 19 IŞİD’li mahkumu idam etti

Özge Düzgün, İstanbul, 2 Ocak, (DHA)- Mısır, 2015'te düzenlenen bir bombalı saldırıda askeri akademide okuyan 3 öğrenciyi öldüren 4 IŞİD militanını idam etti

02 Ocak 2018 17:26

Özge Düzgün, İstanbul, 2 Ocak, (DHA)- Mısır, 2015\'te düzenlenen bir bombalı saldırıda askeri akademide okuyan 3 öğrenciyi öldüren 4 IŞİD militanını idam etti.

Saldırı, Nil Deltası kenti Kafr el-Şeyh\'deki bir stadyumun dışında, askeri öğrenciler otobüs beklerken gerçekleşmişti, saldırıda altı kişi yaralanmıştı.

Salı günü Akdeniz’in liman kenti İskenderiye\'de de 15 kişi idam edilmişti. Geçtiğimiz hafta boyunca infaz edilen militanların sayısı böylelikle 19\'a ulaştı.

Sina Yarımadası\'ndaki bir askeri kontrol noktasındaki 2013 yılında gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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