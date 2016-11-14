Mısır 12 yıldır evinde yenilmiyor

Mısır Milli Takımı, 2004 yılından bu yana Dünya Kupası Grup Eleme maçlarında sahasında mağlup olmuyor.



Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası için grup maçları oynayan Mısır 2'de 2 yaptı. İlk maçında deplasmanda Kongo'yu 2-1 yenen Mısır, ikinci maçta sahasında Gana'yı 2-0 yendi ve tarihi bir rekora da imza attı.

Mısır aldığı bu galibiyetle beraber Dünya Kupası Grup Elemelerinde oynadığı son 16 maçında 15 galibiyet 1 de beraberlik aldı. Asıl dikkat çeken rekorsa, Mısır'ın 2004 yılından bu yana Dünya Kupası Grup Elemeleri maçlarında, sahasında hiç yenilgi almadı.

12 yıl önce Fildişi Sahili'ne yenildiler

Mısır'ı grup aşamasında evinde yenen son takım, Fildişi Sahili oldu. 2004 yılında oynanan maçı Fildişi Sahili 2-1 kazanmıştı. Fildişi'nin golleri Dindane ve Drogba'dan gelirken Mısır'ın tek golünü ise ülkenin efsane futbolcularından Mohamed Aboutrika kaydetmişti.

Mısır'ın oynadığı son 16 maçı

Mısır 2-0 Gana

Mısır 4-0 Çad

Mısır 2-1 Gana

Mısır 2-0 Mozambik

Mısır 2-1 Zimbabwe

Mısır 4-2 Gine

Mısır 1-1 Zambiya

Mısır 3-0 Ruanda

Mısır 2-0 Cezayir

Mısır 2-1 D.Kongo

Mısır 2-0 Malawi

Mısır 4-0 Cibuti

Mısır 3-2 Kamerun

Mısır 4-1 Libya

Mısır 6-1 Sudan

Mısır 4-1 Benin.