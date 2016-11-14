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Spor

Mısır 12 yıldır evinde yenilmiyor

2004 yılında Fildişi Sahili'ne 2-1 yenilen Mısır, 12 yıldan bu yana evinde oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi

14 Kasım 2016 17:11

Mısır Milli Takımı, 2004 yılından bu yana Dünya Kupası Grup Eleme maçlarında sahasında mağlup olmuyor.

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası için grup maçları oynayan Mısır 2'de 2 yaptı. İlk maçında deplasmanda Kongo'yu 2-1 yenen Mısır, ikinci maçta sahasında Gana'yı 2-0 yendi ve tarihi bir rekora da imza attı.

Mısır aldığı bu galibiyetle beraber Dünya Kupası Grup Elemelerinde oynadığı son 16 maçında 15 galibiyet 1 de beraberlik aldı. Asıl dikkat çeken rekorsa, Mısır'ın 2004 yılından bu yana Dünya Kupası Grup Elemeleri maçlarında, sahasında hiç yenilgi almadı.

 

12 yıl önce Fildişi Sahili'ne yenildiler

 

Mısır'ı grup aşamasında evinde yenen son takım, Fildişi Sahili oldu. 2004 yılında oynanan maçı Fildişi Sahili 2-1 kazanmıştı. Fildişi'nin golleri Dindane ve Drogba'dan gelirken Mısır'ın tek golünü ise ülkenin efsane futbolcularından Mohamed Aboutrika kaydetmişti.

 

Mısır'ın oynadığı son 16 maçı

 

Mısır 2-0 Gana
Mısır 4-0 Çad
Mısır 2-1 Gana
Mısır 2-0 Mozambik
Mısır 2-1 Zimbabwe
Mısır 4-2 Gine
Mısır 1-1 Zambiya
Mısır 3-0 Ruanda
Mısır 2-0 Cezayir
Mısır 2-1 D.Kongo
Mısır 2-0 Malawi
Mısır 4-0 Cibuti
Mısır 3-2 Kamerun
Mısır 4-1 Libya
Mısır 6-1 Sudan
Mısır 4-1 Benin.

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