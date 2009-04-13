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Mischa Barton üstsüz poz verdi

Mischa Barton 'Eğer yapabilme gücüm olsaydı bile vücudumun görüntüsünü değiştirmezdim' dedi.

13 Nisan 2009 03:00

Mischa Barton 'Eğer yapabilme gücüm olsaydı bile vücudumun görüntüsünü değiştirmezdim' dedi.

Mischa Barton fotoğrafları - FOTOGALERİ

Geçen yıl tatilde selülitleriyle görüntülenen ve magazin basınında eleştiri konusu olan Mischa Barton, 'Dünyada bir insanın selülitlerinden çok daha önemli konular' olduğunu söyleyen Barton, Eğer yapabilme gücüm olsaydı bile vücudumun görüntüsünü değiştirmezdim' dedi.

Cosmopolitan dergisinin kapağı için üstsüz poz veren Barton 'Kendini eleştirmek insanın doğasında var. Ama bir insan başkalarının istediği gibi olmak yerine sahip olduğu görüntüden memnuniyet de duyabilir' diye konuştu.

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