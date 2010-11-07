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Kültür-Sanat

Misak Toros vefat etti

Tiyatro sanatçısı Misak Toros, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Tiyatro sanatçısı Misak Toros, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Misak Toros için 10 Kasım 2010 Çarşamba günü saat 12.00’de Ferhan Şensoy tiyatrosunda bir tören düzenlenecek. Aynı gün saat 14.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesinde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. “Adanalı”, “Yasemince”, “Canını Sevdiğimin İstanbul’u”, “Aman Annem Duymasın”, “Selena”, “Mahallenin Muhtarları” gibi dizilerde rol alan, “Nekrüt”, “Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu” gibi sinema filmleriyle kamera karşısına geçen, Hadi Çaman ve Müjdat Gezen gibi tiyatrolarda sahne alan usta oyuncu Misak Toros, son olarak Müjdat Gezen SanatMerkezinde hoca olarak görev yapıyordu. Misak Toros 70 yaşındaydı.


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