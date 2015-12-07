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Dünya
Deutsche Welle

'Misafir işçilerdeki hatayı tekrarlamayalım'

Alman Hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya'nın 60 yıl önce misafir işçiler karşısında düştüğü hatayı mültecilerde tekrarlamaması gerektiğine dair uyardı.

07 Aralık 2015 15:17


Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Berlin'de bugün düzenlenen "Misafir işçiler 60 yıldır Almanya'da" konulu toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Almanya'ya gelen insanların er ya da geç geri döneceği düşüncesi temel hatalardan biriydi" diyen Özoğuz, sözkonusu hataya sığınmacılarda da kapılınmaması gerektiği çağrısında bulundu.

'Sığınmacılar Almanya için fırsat'

Kalmak isteyen sığınmacılara hızlı uyum kursu ve Almanca dersi verilmesini isteyen Aydan Özoğuz, "Sığınmacılar Almanya için bir fırsattır. Bugün genç insan sıkıntısı çekiyoruz. Milyonlarca kişi emekliye ayrılacağından gelecekte de iş gücü sıkıntısı çekeceğiz" dedi.

Almanya’nın ilk yabancı iş gücü alımı, bundan tam 60 yıl önce İtalya ile imzaladığı anlaşma ile başladı. 1955 tarihinde Almanya ve İtalya arasında imzalanan anlaşma, Almanya’nın müteakip yıllarda başka ülkelerle imzalayacağı iş gücü alımı anlaşmalarına öncülük etti.

'Her 5 Almandan biri göçmen kökenli'

Sözkonusu anlaşmanın Almanya'yı değiştirdiğine dikkat çeken Aydan Özoğuz, "Anlaşma, bu ülke tarihinin ayrılmaz bir parçasına dönüştü. Bazıları hâlâ bunun tam anlamıyla bilincinde değil" ifadelerini kullandı. Her 5 Alman vatandaşından birinin göç kökenli olduğuna dikkat çeken Özoğuz, bunların büyük kısmının da misafir işçi olarak Almanya'ya geldiğini söyledi.

Alman Hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz sözlerine şöyle devam etti: "Misafir işçiler bundan 60 yıl önce Almanya'ya gelmeye başladığında onlar için geliştirilmiş bir konsept yoktu. İlerleyen yıllarda da uyum sağlamaları için pek fazla bir adım atılmadı. Uzun süre dil kursları ve eğitime önem verilmedi. Uyum kursları ancak 2005'ten itibaren zorunlu hale geldi."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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