Mis kokuların yayıldığı adres

Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde bulunan Çikolata Fabrikası’nın önünden geçerken mis gibi kokan kakao sizi Berrin Gürcan'ın mekânına davet ediyor.



Vitrindeki çikolata pınarından akan erimiş çikolata ağzınızı sulandırıyor. Böylece kendinizi Berrin Gürcan'ın 'Çikolata Fabrikası'nın içinde, elleriyle yaptığı olağanüstü güzellikteki çikolatalara bakarken buluyorsunuz. Renginin çikolatayı andırdığı duvarlarıyla da dikkat çeken bu dükkân Berrin Hanım'ın Teşvikiye'nin merkezinde yarattığı, el yapımı her çeşit çikolatanın, sık pastaların ve kurabiyelerin bulunduğu bir çikolata dünyası.



Yemek yapmaya ilkokulda başlamış



Kitabını tamamladıktan kısa bir süre sonra gününün çoğunu bu dükkânda geçiren Berrin Gürcan, aslen Denizlili. Hayatının büyük bölümünü orada geçirmiş, ilkokul çağlarında merak saldığı yemek yapma serüveni onu kitap yazmaya, yaptığı yemekleri fotoğraflamaya kadar sürüklemiş.



“Gazi Üniversitesi Tekstil Konfeksiyon bölümünden mezunum. Yıllarca tekstil sektöründe çalıştım. 16 senenin sonunda yemek hakkındaki birikimlerimi kitapta toplamaya karar verdim. Kitabımı ya Ege yemekleri ya İtalyan makarnaları ya da çikolata üzerine yapmak istiyordum. Herkes çikolatayı çok sever diye önceliği ona verdim” diye anlatıyor Berrin Gürcan. Mutfak eğitimi alıp almadığını sorduğumuz Berrin Hanım, “Yemek yapmak benim için hobiydi. Süre olarak sorulduğunda 30 yıl artı 5 ay diyorum. Yıllarca deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yaptım. Bu yüzden ciddi bir bilgi birikimim var. Benim eksiğimi dolduran bir okul

Türkiye'de yok. Ama kendimi geliştirmek için Belçika'da gitmek istediğim okullar var. Kendime hobimden meslek yoranım, bu yüzden de başarılıyım” diyor.



Tariflerini öğrencilerle paylaşıyor



Berrin Hanım’ın Çikolata Fabrikası’nı açmasının en önemli nedenlerinden biri de öğrendiklerini çikolata meraklılarıyla paylaşmak. Dört saatlik workshop’lar hazırlayan Berrin Gürcan hafta içinde iş çıkışını düşünerek ders saatini 19:30-23:30 olarak uyarlamış. Hafta sonunda ise 14:30-18:30’da öğrencileriyle buluşuyor Berrin Hanım. Dört saat gibi kısa bir sürede dört çeşit çikolata yapmayı öğretiyor.



Yeni dostlukların kurulduğu bu derslerde çikolata yapımında kullanılan tüm malzemeler Çikolata Fabrikası tarantıdan öğrencilere tedarik ediliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan yapılan bu çikolatalar ders sonunda öğrenciler tarafından alınabiliyor. “Kurslara katılımda kadın ve erkek katılım sayısı eşit. Herkes yaratıcılığını gösteriyor. Kursun sonunda öğrenciler sevdiklerine çikolatayla sürpriz yapıyor. En güzeli de Sevgililer Günü'ndeydi. Herkes sevgilisinin adını yazarak çikolatalar hazırladı” diye konuşuyor Berrin Gürcan.



Sipariş verebilirsiniz



Ayrıca Berrin Gürcan ve ekibinin ellerinden çıkan lezzetli tatlan Çikolata Fabrikası’ndan sipariş edebiliyorsunuz. 20 ila 100 kişiye kadar doğum günü, yıldönümü, düğün, nişan, hoş geldin bebek partileri ve tüm özel kutlamalar için dilediğiniz menüyü sizin için hazırlıyorlar. Ve milli pastacı, heykeltıraş Zeynep Ada'nın pastalarını Çikolata Fabrikası’ndan sipariş edebiliyorsunuz.



Berrin Hanım’dan çikolata tüyoları



• Paketlenmiş çikolataları bir seneye kadar saklayabilirsiniz.

. Paketlenmiş çikolataların son kullanma tarihine mutlaka bakın.

• Buzdolabında saklanan çikolata üşür, üstü beyazlar. Ama bu çikolata bozuldu dernek değildir.

• Çikolatayı saklamak için ideal sıcaklık 13 ila 17 derece arasındadır.

• Truffle türü çikolataların içinde krema vardır. Bu yüzden de ömürleri kısadır. Maksimum 40 yünde tüketilmeli.

• İyi çikolata şişmanlatmaz. Beyaz çikolata daha yağlı ve kalorili. Siyah çikolata ise daha hafiftir.









