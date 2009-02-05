Mis gibi sıcacık...

İçinizi ısıtacak enfes bir tat. Üzeri tarçınla süslenmiş bir fincan sahlep. İsterseniz dostlarınızla bir akşamüstü sohbetinde, isterseniz ailenizle televizyon keyif yaparken için. Ama sakın içerken acele etmeyin.



Kışın zevkle yudumladığımız sahlep, beyazdan mora kadar değişen bir renk yelpazesine sahip orkidelerin köklerinden elde edilir. Halk arasında "sahlepotu" ya da afrodizyak etkisi nedeniyle "güçotu" olarak bilinir. Orkide yurdumuzun Muğla, Isparta, Antalya, Maraş, Safranbolu ve başta Kastamonu olmak üzere Karadeniz yörelerinde yabani olarak yetişir. Sahlep içeceğinin ana maddesi olan, aromatik toz ise orkidenin köklerinde bulunan yumrulardan elde edilir. Orkidenin kirli beyaz renkteki yumruları toplanır. Toplanan yumrular önce ipe dizilip kurutulur. Sonra sütle kaynatılıp tekrar

kurutulup,öğütülür ve sahlep adını alır.



Güneşsiz soğuk günlerde çıkıp gelirmiş gibi kokusu ve eşsiz lezzetiyle…İstanbul’da Boğaziçi’ndeki her kahvede hüzünlü havaların kasveti onunla dağılır. Evde sahlep keyfi ise bir

başkadır. Bütün evi sarar kokusu. Mis gibi tarçın kokusu gelir önce sıcacık. Ardından sütle sahlep karışımının o dayanılmaz kokusu ve tadı. Çok ilginçtir, sahlep bitirinceye kadar soğumaz. Yavaş yavaş aldığınız her yudumda içinizin ısındığını, boğazınızın yumuşadığını, kötü kokulardan arındığınızı hissedersiniz.



Bu ay da diyetinizi uyguladınız ve muhtemelen 5 kilo civarında kilo kaybettiniz. Kendinizi ödüllendirmenin tam zamanı. İsterseniz sevdiklerinizle birlikte evinizde sohbetlerinizi onunla güzelleştirin. Ya da bir deniz kıyısında manzaranın tadını onunla çıkarın. Artık sahlepi en saf haliyle satın almak da mümkün. Evlerde unutulmaya yüz tutan sahlep alışkanlığı giderek yeniden eski kıvamına geliyor. Ne diyelim içmesi sizden afiyet olsun demesi ise bizden.

