Mirsad'dan basketbola veda

Türk basketbolunun önemli oyuncularından Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Ülker ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları arasında oynanan maçla basketbol hayatını noktaladı.

Ntvspor'da yer alan habere göre; Ülker Sports Arena'da maçtan önce gerçekleştirilen duygusal bir törenle Mirsad Türkcan son kez oyuncu olarak taraftarların önüne çıktı. Milli oyuncunun vedasına 10 binden fazla sarı-lacivertli taraftar gelirken, basketbol içindeki çok sayıda önemli isim de kendisini yalnız bırakmadı.

Mirsad'ın jübile maçına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy, eski yöneticiler Nihat Özdemir ve Murat Özaydınlı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, (A) Milli basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, (A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay ve THY Euroleague yetkilileri de katıldı.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın çeşitli takımlarında forma giymesinin yanı sıra, NBA'e ilk giden Türk oyuncu unvanını taşıyan Mirsad Türkcan'ın, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker'in yanı sıra NBA, Fransa, İtalya ve Rusya liglerinde oynadığını temsil eden matruşkalar da dikkati çekti.

Milli oyuncu, kulübü Fenerbahçe'ye üyelik kartını da veda maçında aldı.

Kulübe uzun yıllar hizmet eden Mirsad'ın jübilesinde bulunmaktan başta Aziz Yıldırım olarak mutlu olduklarını belirten Özdemir, ''Kendisine kulübe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür adına hazırladığımız plaketini ve üyelik kartını başkan Aziz Yıldırım takdim edecek'' dedi.

Yıldırım: Basketboldaki son gününü kutluyoruz

Nihat Özdemir'in ardından konuşan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ise, ''Bugün büyük Fenerbahçeli Mirsad Türkcan'ın jübilesini yapıyoruz'' ifadesini kullanarak, ''Mirsad basketbolu bırakmıyor. Devam edecek. Uzun yıllar yurt içinde ve dışında oynadı. NBA'e ilk giden sporcu. Saha içinde hırslı mücadele etti. Basketboldaki son gününü kutluyoruz. Camiamız içinde bundan sonra yapacağı çalışmalarla hem milli takım, hem Fenerbahçe bazında yardımcı olacaktır. Yeni hayatın kendisine hayırlı olmasını dilerken, kulübümüzün üyelik kartını ve rozetini takdim ediyorum. Fenerbahçe'ye bağlılığının anlamı ve ifadesi olarak hayırlı olmasını dilerim. Mirsad, Fenerbahçe Kulübü'nün üyesi olmuştur'' dedi.

Bu arada Aziz Yıldırım'a taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım'ı, Mirsad'a ödülü vermek üzere sahaya inmesi sırasında ''Büyük başkan'' tezahüratıyla karşılayan taraftarlar, başkanlarını ayakta alkışladılar.

Ödül yağmuru

Maç öncesi Mirsad, çeşitli kurumlarca ödül yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe Kulübü adına başkan Aziz Yıldırım, eski yönetici Nihat Özdemir ile birlikte plaketi verirken, takım kaptanı Ömer Onan ise sarı-lacivertliler adına ödülü takdim etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve (A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic ile (A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay ise milli takıma yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdiler.

THY Euroleague yetkililerinin yanı sıra, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özokur ile Mirsad'ın geçmiş yıllarda formasını giydiği Rus ekibi CSKA Moskova'nın başkanı Andrey Vatutin de oyuncuya birer ödül sundu.

Mirsad Türkcan 6 rakamlarıyla veda etti

Jübile maçına yedek başlayan Mirsad Türkcan, Kaya Peker'in yerine oyuna dahil oldu.

Başarılı oyuncunun, takımı 6-3 gerideyken attığı 3 sayılık basket sonrası veda seremonisi başladı. Skorbord süresi 06.34'ü gösterirken 6 numaralı formasıyla skoru 6-6 beraberliğe getiren Mirsad, kenar yönetimine işaret yaparak seremoniyi başlattı.

Bu sırada maç dururken, salonun ışıkları söndürüldü ve skorbordda Mirsad'ın çeşitli maçlardaki performanslarından görüntülere yer verildi. Sahanın kenarında oğlunu kucağına alan Mirsad'ın emekli edilen 6 numaralı forması salonun tavanına asıldı. Önce CSKA Moskova oyuncularına ve teknik heyetine giden sarı-lacivertli basketbolcu, daha sonra taraftarlarla vedalaştı.

Mirsad, son olarak sahanın ortasında kendisini bekleyen Fenerbahçe Ülker oyuncularıyla bir araya geldi. Takım arkadaşlarının omuzlara aldığı Mirsad, bu şekilde yedekler bölümüne gelirken, daha sonra soyunma odasına gitti.

Bu arada Fenerbahçe Ülkerli oyuncular, maç öncesindeki ısınma çalışmalarına arkasında 6 numara bulunan ve önünde ''Yolun açık olsun dev adam'' yazılı tişörtle çıktılar.

Maçın başlamasından önce takımlar anons edilirken sahaya son olarak Mirsad Türkcan çıktı. Maçı izlemeye gelen 10 binden fazla taraftarlara Mirsad Türkcan maskesi dağıtıldı.

Salonda bulunan ''Bırakmayaydın iyiydi'' yazılı pankart da ilgi gördü.

Maçın geliri Novi Pazar'daki hastane yapımına gidecek

Mirsad'ın jübilesinde Fenerbahçe Ülker ile CSKA Moskova arasında yapılan karşılaşmanın geliri, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde zihinsel ve bedensel engelli çocuk hastanesinin yapımı için kullanılacak.

Sarı-lacivertli oyuncuyu jübilesinde, Novi Pazar Belediye Başkanı ve buradan gelen misafirleri de yalnız bırakmadı.

Kariyerine idari kadroda devam edecek

Basketbolda geçen 20 yıllık kariyerini Fenerbahçe Ülker çatısı altında noktalayan Mirsad Türkcan, jübilesinin ardından takımda idari birimde görev alacak.

Emektar oyuncu, Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nda dış ilişkilerden sorumlu olarak görev yapacak.

Öte yandan Mirsad Türkcan'ı jübile maçında Fenerbahçe Ülker'in eski başantrenörü Neven Spahija da yalnız bırakmadı.