Mirsad Türkcan 3 hafta yok



Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray ile yapılan maçta sakatlanan Fenerbahçeli Mirsad Türkcan, 3 hafta oynayamayacak.



Fenerbahçe’ye tecrübeli oyuncusu Mirsad Türkcan’dan kötü haber geldi.



Sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray’ı farklı mağlup ettiği maçta sakatlanan yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.



Karşılaşmanın ikinci periyodunda sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mirsad Türkcan'ın dizinde zedelenme tespit edildiği ve yaklaşık 3 hafta süreyle maçlarda yer alamayacağı belirtildi.



