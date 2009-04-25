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Spor

Mirsad Türkcan 3 hafta yok

Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray ile yapılan maçta sakatlanan Fenerbahçeli Mirsad Türkcan, 3 hafta oynayamayacak.

25 Nisan 2009 03:00


Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray ile yapılan maçta sakatlanan Fenerbahçeli Mirsad Türkcan, 3 hafta oynayamayacak.

Fenerbahçe’ye tecrübeli oyuncusu Mirsad Türkcan’dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray’ı farklı mağlup ettiği maçta sakatlanan yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mirsad Türkcan'ın dizinde zedelenme tespit edildiği ve yaklaşık 3 hafta süreyle maçlarda yer alamayacağı belirtildi.

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