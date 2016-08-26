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Spor

Miroslav Stoch: Umarım burada kalırım

Stoch, iki maçta attığı 3 golle dikkat çekti

26 Ağustos 2016 01:51

Fenerbahçe'nin Grasshoppers eşleşmesinde 3 gol atan Miroslav Stoch, Fenerbahçe'de kalma isteğini yineledi.

Her galibiyetin harika hisler oluşturduğunu söyleyen Miroslav Stoch, "İki maçta da gol attım ancak bu turda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu turdaki hedefimiz gruplarda kalmaktı. Bunu başardık ve amacımız motivasyonumuzu daha ileri taşımak." dedi. 

Fenerbahçe'de kalmak istediğini yineleyen Stoch, "Umarım burada kalırım. Hala her şey olabilmir ama ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar hep inancımı korudum. Bu çalışmanın ardından buraya geldim. Gelecekte ne olacağını bilemem. Bu kulübü çok seviyorum. Burada kalmak için savaşımı yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.  

Teknik direktör Dick Advocaat'ı herkesin tanıdığını kaydeden Slovak oyuncu, "Ancak bir araya gelmemiz çok yeni. Çok fazla sayıda büyük kulüplerde çalıştı. Çok kupalar kazandı. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Henüz sezonun başındayız. Hala kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var. Hocamız da ne yapması gerektiğini biliyordur. Gelecekte ne olacağını birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.  

 

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