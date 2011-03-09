Miroğlu'ndan 'AKP'den aday olacak' iddiasına yalanlama

T24- Taraf gazetesi yazarı Orhan Miroğlu, AKP milletvekili aday adayı olacağı yönündeki haberleri yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı. Miroğlu'nun, "AK Parti’de politika yapmak ayıp da değil, günah da. Ama asıl ayıp ve günah, AK Parti’de politika yapmayı Kürt halkına kabahat hatta ‘ihanet’ olarak sunmak" dediği açıklamasında görüşlerini şöyle dile getirdi:

"9 Mart günü ANF adlı haber sitesinde yengem Avukat Gül Miroğlu’nun AK Parti’den aday adayı olmak için başvuruda bulunduğuna ilişkin bir haber yer aldı. Gül Miroğlu'yla akraba olduğumuz bir vaka. Lakin haberin, ‘Yazar Orhan Miroğlu’nun yengesi’ şeklinde verilmiş olmasının beni AK Parti'yle yakın siyasi ilişkileri olan biri olarak göstermek amacı taşıdığı açıktır. Gül Miroğlu kendi kararını kendisi verir. Bana herhangi bir şekilde ihtiyacı filan da yoktur. Esasen yıllardır ne siyasi ne de başka manalarda Gül Miroğlu’yla bir temasım, bir yakınlığım da bulunmamaktadır. O kadar ki benim DTP’de siyaset yaptığım dönemlerde bile, bu hanımefendi, birçok kez DTP’den de aday adayı oldu. Benim AK Parti’den aday olacağım, AK Parti’yle anlaştığım yolunda sayısız haber ve dedikodu yayan malum çevreler, bu hanımefendinin aday adayı olmasını fırsat bilerek, aynı tutumu sürdürüyorlar.”

DTP’nin kapatılmasıyla birlikte kendisinin de 5 yıl süreyle siyasi yasaklı olduğunu ve bunun bilinmesine karşın AKP adayı olacağı yönünde yanıltıcı bilgilendirme yapıldığına dikkat çeken Miroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamuoyunun bilmesini isterim ki, benim AK Parti’yle siyaseten herhangi bir ilişkim söz konusu değildir. Ayrıca, AK Parti’de politika yapmak ayıp da değil, günah da. Ama asıl ayıp ve günah, AK Parti’de politika yapmayı Kürt halkına kabahat hatta ‘ihanet’ olarak sunmak, ama öte yandan İttihatçı-Kemalistlerle ittifakı yana yakıla istemektir. ANF’ye dostça tavsiyem, Yalçın Küçük gibilerinin Kürt medyasına bıraktığı mirası ve tedrisatı artık terk etmeleri ve yüzlerini gerçeğe dönmeleridir."