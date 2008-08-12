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Kültür-Sanat

Miro için son günler...

İspanyol sanatçı Joan Miro'nun baskı, resim ve heykellerinden oluşan sergi 31 Ağustos'ta sona eriyor.

12 Ağustos 2008 03:00

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nden yapılan açıklamada, Fransa'nın çağdaş sanat alanındaki ilk özel vakfı olan Maeght Vakfı işbirliğiyle, Maeght Koleksiyonu'ndan seçme yapıtlarla gerçekleştirilen ve usta bir seramikçi, heykeltıraş ve gravür sanatçısı olarak da belleklerde yer eden sanatçının sergisi süresince, ilgili konferanslar ve eğitim programları da gerçekleştirildiği ve serginin sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, "Joan Miro: Maeght Koleksiyonu'ndan Baskılar, Tablolar ve Heykeller" sergisinin, 31 Ağustosta sona ereceği ifade edildi.

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