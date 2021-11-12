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Mirkelam: Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum

12 Kasım 2021 12:36

Şarkıcı Mirkelam, hastane kontrolü sonrası yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" dedi.

'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 55 yaşındaki Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" açıklamasını yaptı.

Mirkelam, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "10 yıldır bir aradayız, evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Bu şekilde hayatımız sürüyor" yanıtını verdi.

Mirkelammüziği bıraktı mıHer Geceşarkıcı
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