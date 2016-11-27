Mirkelam: Seksi şarkılarımız yok

Şarkıcı Mirkelam, şarkılarının her ruh haline hitap ettiğini söyleyerek "Türkiye’nin en büyük sorunu seksi şarkıların olmayışı” dedi..

90’lı yıllarda ‘Her Gece’ şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve döneminin en ünlü pop şarkıcılarından bir olan Mirkelam, ocak ayında bir tribute albümüyle dönüyor. Albümde Nil Karaibrahimgil, Teoman, Bedük gibi isimler, Mirkelam’ın unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

Bugünlerde sahne çalışmalarıyla adından söz ettiren Mirkelam, Habertürk’e verdiği röportajda, “Ben aslında şarkıcı değilim, sesimi iyi kullanıyorum” yorumunu yaptı.

“Şarkılarım sünnet düğünleri, nişan, evlilik, ağlamak ve gülmek için var. Şarkılarımda fusion, rock, alaturka, komedi var. Hatta bazısı seksi” diyen Mirkelam, “Türkiye’nin en büyük sorunu seksi şarkıların olmayışı” dedi.

“Seksi şarkılar yok ama seksi şarkıcılar var” diyen Mirkelam, “Başka bir ülkede bir şarkıyı dinlersiniz, duygulanırsınız, hatta ağlarsınız ve arabaya binip gazlamak istersiniz. O da biraz seksle ilgilidir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de dinleyicinin çok değiştiğini savunan şarkıcı, “Eskiden bir müzik türünü dinleyen diğerini dinlemez denirdi. Şimdi ise dinleyici her şeyi seviyor. Rock tınıda eğlenen oyun havası çalınca da eğleniyor. Ben de vazgeçtim, pop müzik yapıyorum. Seyirciniz yoksa anlamsız, Mars’ta şarkı söylemek gibi” dedi.