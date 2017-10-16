Mirkan sustu, Altınordu durdu

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de evinde Adanaspor\'la uzatmada bulduğu golle 1-1 berabere kalan 3\'üncü sıradaki Altınordu\'da bu sezon attığı gollerle kalecilerin korkulu rüyası haline gelen forvet Mirkan, dün rakip fileleri sarsamayınca İzmir ekibi de galibiyet serisini 4 haftaya çıkaramadı.

Kaleciyle karşı karşıya kaldığı net pozisyonlarda kötü vuruşlar yapan gurbetçi santrforun formsuzluğu dikkat çekerken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Mirkan\'ın hasta olduğunu ve serumla oynadığını açıkladı. Eroğlu, \"İlk yarı iyi oynamadık. 46\'ncı dakikada Mirkan\'la girdiğimiz pozisyon gol olsaydı maçı kazanabilirdik. Mirkan\'ı hasta olması etkiledi\" dedi.

Daha önce Elazığspor, Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor ağlarını havalandıran Mirkan, Ankaragücü\'nün ardından Adanaspor karşısında sessiz kalarak bu sezon ikinci kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi. Kırmızı-lacivertliler, Mirkan\'ın skor ürettiği randevularda 4 galibiyet, 2 yenilgi alırken, gurbetçi futbolcunun gol atamadığı 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Son dakikada aldıkları 1 puanın önemli olduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, \"İkinci sıraya çıkma şansını kaçırdık. İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gideceğiz\" diye konuştu.