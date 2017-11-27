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Mirgün Cabas'tan takipçisine: Hadi oradan, düdük!

Bir Twitter kullanıcısı gazeteci Mirgün Cabas'ın paylaşımını eleştirdi

27 Kasım 2017 13:35

Gazeteci Mirgün Cabas, kendisine yönelik olarak "O pis burnunu her şeye sokmaya kalkarsa o zaman o burnu kıracak birileri çıkar elbet" diyen Twitter takipçisine tepki gösterdi. Cabas, "Hadi oradan, düdük" ifadesini kullandı. 

Cabas, sosyal medya hesabında "Balığın yanında roka yemeğin" başlıklı haberi, "Üzerine limon sıktırmıyordunuz bir de bu mu çıktı! Yok rakı da içemeyelim bari" notuyla paylaştı. İsmet Kutbay adlı bir Twitter kullanıcısı ise, Cabas'ın paylaşımına şu yanıtı verdi: 

"Hiçbir Hristiyan'ın yaşam kuşam tarzına karışmadık ve karışmayız. Mirgün Bey rakı içmiş bizi ilgilendirmez ama Mirgün Bey, o pis burnunu her şeye sokmaya kalkarsa o zaman o burnu kıracak birileri çıkar elbet. Mesele bu kadar basit" (T24'ün notu: Söz konusu paylaşımda bulunan yazım yanlışları düzeltilmiştir.

Bunun üzerine Cabas, takipçisinin yanıtını alıntılayarak "Hadi oradan, düdük!" ifadesini kullandı. 

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