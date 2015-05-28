Mirgün Cabas, Koray Çalışkan, Pelin Batu ve Banu Güven'e 'terör propagandasından' ifade çağrısı!

Gazeteci Mirgün Cabas, Berkin Elvan soruşturması savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı sırada attığı tweet nedeniyle ' terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cabas'ın yanı sıra Koray Çalışkan, Pelin Batu ve Banu Güven gibi isimler de soruşturmaya dahil edildi.

Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırıya uğradığı gün sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada şüpheliler arasında ilk sırada gazeteci Mirgün Cabas yer aldı. Cabas, savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere çağrıldı. Cabas, 'Terör örgütü propagandası' yapmak ile suçlanıyor.

Pelin Batu ve Koray Çalışkan da çağrıldı

Cabas'ın yanı sıra Koray Çalışkan, Pelin Batu ve Banu Güven gibi isimler de olay günü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla soruşturmaya dahil edildi. Mirgün Cabas, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırganlar tarafından rehin alındığı gün "Bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var;çocukları vurmayın, anneleri yuhalatmayın" sözlerini Twitter hesabından paylaştı. Bu sözler kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisi çekti. Cabas'ın çalıştığı Doğan Medya Grubu da 'özür dilemesi' gerektiğini açıkladı.

Cabas bu gelişmelerin ardından "dünkü tweetimle üzdüklerimden başta şehit savcı Selim Kiraz'ın yakınları olmak üzere içtenlikle özür dilerim.Hiç bir davanın terörü mazur gösteremeyeceğini hayatım boyunca savundum. Hem kendimi hem de çalıştığım kanalı ve grubu hedef alan bir linç kampayasına izin verdiğim için de kendime kızgınım" açıklamasında bulundu.