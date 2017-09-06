Mircea Lucescu'dan galibiyet yorumu: Zekice oynadık

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Eskişehir'de alınan 1-0'lık Hırvatistan galibiyetinin ardından zekice oynadıklarını söyledi.

Çok iyi ve organize bir takımla mücadele ettiklerinin altını çizen Rumen çalıştırıcı, grupta dengenin yeniden sağlandığını vurguladı.

Mircea Lucescu, maç sonu yayıncı kuruluşa şunları kaydetti:

"Bugün çok iyi bir takım karşısında çok iyi bir galibiyet elde ettik. Zekice oynayarak, çok güzel oynayarak böyle bir galibiyet elde ettik.

Onları çok iyi hazırladım, aynı zamanda onlarla her şeyi tartıştık. Hırvatistan'ı tartıştık ve oyuncularım sahada onlara söylediğim her şeyi yerine getirdiler.

"Bütün takımlar finallere gidebilir"

Ukrayna karşısında yaptığımız hatalar olmasaydı, bu galibiyetten sonra çok daha fazla sevinecektik. Oyuncularımın bu galibiyeti kutlamak istiyorum, yolumuza devam etmemizi sağladıkları için.

Hiç oynanmamış gibi maçlar şu an grupta. Bütün takımlar finallere gidebilir. İzlanda maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Maç içinde özverili oynayan, disiplinli mücadele eden bir takıma karşı bu galibiyeti aldık. İzlanda karşısında da buna benzer bir oyun oynamamız lazım.

"Çağlar ve Nuri mükemmel oynadılar"

Bazı oyuncular vardı, Tolgay'ı listeyi alamadık. Burak ve Arda çok az full tempo antrenman yaptılar. Umarım diğer maçlara kadar olan süreçte de bu oyuncular fazla süre alıp tam formda gelirler.

Çağlar Söyüncü ve Nuri Şahin mükemmel oynadılar. Şimdi artık sahaya rahatlıkla sürebileceğimiz daha fazla oyuncumuz var..."