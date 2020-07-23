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Spor

Mircea Lucescu imzayı attı

Tecrübeli teknik adam, Dinamo Kiev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

23 Temmuz 2020 15:46

Dinamo Kiev, teknik direktör Lucescu ile  yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis yaptığı açıklamada, "Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdik. Dinamo Kiev'i başarılı günlerine geri döndüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

74 yaşındaki Rumen teknik adam ise, "Ukrayna'yı çok özlemiştim. Burada çok başarılı yıllar geçirdim. Dinamo Kiev'de de başarılar elde edeceğimi umuyorum. Bana güven duyan Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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