Mircea Lucescu: Beşiktaş’ı reddettim

Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için düşünülen Mircea Lucescu, Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Lucescu, " Sportif direktör olarak Beşiktaş’a gitmeyi reddettim" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, “Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş’a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz” diye konuştu.