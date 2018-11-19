Mircea Lucescu: "Şu anda işime devam ediyorum" (Geniş Haber)

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Geleceğime ben karar veririm. Yararları olamayacağımı görmezsem, inanmasam devam etmezdim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum\" dedi..

A Milli Takım\'ın yarın Antalya\'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile milli futbolcu Yunus Mallı takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu.

Milli takıma başarılı oyuncular dahil etmek için yurt içi ve yurt dışındaki maçları izlediklerini anlatan Lucescu, \"Biz bu genç ekiple mart ayında başladık ve 7 aylık süreçte beraber oynuyoruz. Uluslar Ligi\'nde zor gruptaydık. Rusya ve İsveç dünya şampiyonasından döndü. İkisi de 3 yıldır aynı antrenör, aynı oyuncularıyla devam ediyor. Diğer gruplarda dünya şampiyonasına giden iki ekip yoktu. Bizim iki rakibimiz de üst turlara gittiler. Hırvatistan, İngiltere\'ye elendi. 3 yıldır aynı tecrübeli birbirini tanıyan oyunculardan kurulu iki ekip. Bizden daha tecrübeliydiler. Daha iyi demek gerekir. Daha tecrübeli demek gerekir. 4 maçta da oyuna hükmeden bizdik. Biz sadece konsantrasyon durumundan goller yedik\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIMIN BU SEYİYEYE GELMESİ BENİM HATAM DEĞİL\"

Teknik direktörü Mircea Lucescu, Milli takımda forma giyen futbolcuların prestij için severek oynadığını söyledi. Bazı oyuncuların oynadıkları takımlarda forma giyemediğini belirten Lucescu, \"Sevmese gelmez. Burada kontrat yok, mecburiyet yok, kulüp gibi değil. Buraya başarılı olmak için geliyorlar, prestij meselesi. İyi, genç, arkadaşlarını seven grup yarattık\" dedi. Milli takımın bu seviyeye gelmesinin kendi hatası olmadığını belirten Lucescu, \"Türk milli takımında daha önce oynayan Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şimdi takımında yok. Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak, Hakan Balta çok iyi oyuncular vardı tabi ama kendi takımlarında oynamıyorlardı. Çözüm bulmak zorundaydım. Sonuçta gençleştirme operasyonuna gittik. Bu diğer arkadaşlarımıza kapıların kapandığı anlamına gelmiyor\" ifadelerini kullandı.

\"ŞANS GÜÇLÜDEN YANA\"

Uluslar Ligi\'nde takımın performansını değerlendiren Lucescu, \"Ben kendi yarattığım takımdan memnunum. 4 maçın 4\'ünde harika oynadık. İyi oyun yaptık. Konsantrasyon bozukluğundan veya konsantrasyonu tüm maça yayamamaktan kaynaklanan mağlubiyetler aldık. Şans güçlüden yana, bu güç bize gelecek ve biz de şanslılar grubuna gireceğiz\" şeklinde konuştu.

Milli takımda rekabetçi üst düzey oynayan grup kurmaya çalıştığını ve bunun için zaman gerektiğini vurgulayan Lucescu, Ukrayna\'yı örnek gösterdi. Lucescu, Ukrayna\'daki 8 futbolcunun uzun yıllar birlikte oynadığını anlattı.

\"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Türkiye ligi ile uluslararası şampiyonalardaki futbolcuların performans seviyesinin aynı olmadığına dikkat çeken Lucescu, \"Çalışmaya devam edeceğiz. Genç yetenekleri bulup tekrardan milli takıma davet edip, milletlerarası seviyedeki maçlarda seviyelerini görmemiz lazım. Yerel şampiyonadaki seviye ile uluslararası maçlardaki seviye yeterli değil\" dedi.

Gazetecilerin, \"Romanya basınına Ukrayna maçından sonra yönetimle değerlendirme yapma ya da görevi bırakma düşünceniz olduğu yönünde açıklama yaptınız mı?\' sorusu üzerine Lucescu, şu cevabı verdi:

\"Böyle bir şey ve deklarasyon yok. Atmasyon diyeceğim yanlış bir haber. Konuşmadım. Bu tarzdaki fikirlerimi dışarıda herkesle paylaşmam. Böyle bir konuşmam yok. Geleceğime ben karar veririm. Yararlı olamayacağımı görmezsem inanmasam devam etmezdim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum.\"

MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı, Belek Turizm Merkezi\'nde kamp yaptığı otelin sahasında son çalışmasını yaptı. Teknik direktör Mircea Lucescu, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular düz koşuyla çalışmaya devam etti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst de antrenmanı izledi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mircea Lucescu\'nun açıklamaları

- Antrenmandan görüntüler

- Detaylar