Mircea Lucescu: "Bütün maçlar önemli"

İSTANBUL / DHA

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde H Grubu\'ndaki rakiplerini değerlendirdi. Lucescu, \"Gruplar aslında birbirine denk, birbirinden farkı yok\" dedi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi İrlanda Cumhuriyeti\'nin başkenti Dublin\'de gerçekleştirildi. A Milli Takım, H Grubu\'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

Kura çekimi sonrası rakiplerimizi değerlendiren Lucescu, şu ifadeleri kullandı;

\"Gruplar aslında birbirine denk, birbirinden farkı yok. Neticede kazanmak zorundayız. Fransa ile oynayacağız. Tabii ki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ama sadece Fransa maçına önem vermek doğru değil. Bütün maçlar önemli.\"