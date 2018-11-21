Mircea Lucescu: "Bu işi ülke adına yapmak için ruha sahip olmak lazım"

Özgür ÖZTÜRK / ANTALYA,(DHA)

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basında kendisine yönelik eleştirilere ilişkin, “Ne söylememi istiyorsunuz. Bunları söyleyen insanlar bu işin kompedanı olan insanlar değil ki, bu insanların seviyeleri nedir. Kritiklerle milli takıma yardım etmiyorlar ki sadece kompedanlık alanları polemik yaratmak” dedi.

Antalya’da oynanan Türkiye-Ukrayna özel maçının ardından Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu karşılaşmayı değerlendirdi.

Gelecek dönemlerde milli takımın yol haritasıyla ilgili konuşan Mircea Lucescu, \"En önemlisi bu 3-3.5 aylık bir süreçte burada milli takımda bulunan oyuncularımızın nasıl bir performans gösterecekleri kendi kulüp takımlarında. İnşallah önümüzdeki bu mart ayında toplanmamıza eski arkadaşlar da dahil olur problemsiz bir vaziyette. Zira bu sene sağlık problemleri oldu, sürekli sakatlanmalar oldu. Bu yüzden mecburen gençlerle yola çıktık. Ukrayna da bundan 3-4 sene aynısını yaptı, gençleştirdi bütün takımı. Ukrayna milli takımında Shakhtar’dan benim 8 eski oyuncum vardı. Aynı şu an bizdeki gibi 17, 18, 19 yaşında elime gelmişti. Bugün A millide oynuyorlar. Çok iyi bir takımları var, çok iyi oynadılar. Kendi liglerinde, bulundukları ligde birinci oldular. Bunu da hak ettiler. İyi de oynuyorlar. Bizim de Ukrayna gibi gençleri aynı şekilde aynı seviyeye getirmemizi umut ediyorum. Ukrayna gibi oynayan oyuncuların hepsi UEFA Avrupa Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayan takımlarda ilk 11 oynayan düzgün oyuncular. Biz de mart ayında İsveç ve Rusya maçında oynadığımız gibi aynı tip oyunumuza devam edebiliriz. Milli takımda kontrat yok, kulüp gibi değil. Ülke aşkına, ülke sevgisi adına, forma sevgisi, futbol sevgisi adına, ülkedeki insanların duyguları, seyircilerin adına gelmesi lazım. Öbür türlü bir kere gel, bir daha gelme durumu söz konusu olmaması lazım. Bu işi ülke adına yapmak için bu ruha sahip olmak lazım. Ve bu ruha sahip olan arkadaşlarla yola devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu spor basınında kendisine yönelik eleştirilere ilişkin ise şu yanıtı verdi:

\"Ne söylememi istiyorsunuz. Bunları söyleyen insanlar bu işin kompetanı olan insanlar değil ki, nedir seviyeleri bu insanların. Kritiklerle milli takıma yardım etmiyorlar ki sadece kompetanlık alanları polemik yaratmak. Bunların bildiği tek şey polemik yaratmak. Yardımcı olmaktan ziyade tamamen bu tür konular konuşuyorlar. Bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler var. Yaptığım, becerdiğim, başardığım bir tarih var. Bu tarihte başarılar var. Doğal olarak kontrat konuşanlar ne konuşuyor bilmiyorum. Benim mesleğime insanlara, insanlığa saygım var. Gençlere yardım edeceklerine, kendi kulüplerinde oynamaları için motive edeceklerine, onları daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları, konuşmaları gerekeceğine sadece kritik ediyorlar ve çözüm bulmuyorlar. Bu bir çözüm değil. Bu bir mantık değil. Daha söyleyecek hiçbir şey yok bu konuda.\"

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