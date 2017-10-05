2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Bizim teknik oyuncularımız çok daha fazla, çok daha kaliteli. Hırvatistan\'a karşı da zaten bunu gösterdik ve aynı şekilde yapacağımıza inanıyorum. Ekibime bu konuda büyük güvenim var. Kolay değil ama güvenim çok büyük.Tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekibimiz var\" dedi.

Mircea Lucescu, yarınki karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum\'da düzenlenen basın toplantısına Arda Turan ile birlikte katıldı. Mircea Lucescu, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlandı. Lucescu, yarınki maç için futbolcuların üzerinde nasıl bir motivasyon kullandığını soran basın mensubuna şu yanıtı verdi:

\"Herkes biliyor ki sadece bizim için değil, her iki takım için de önemli bir maç. Ukrayna, Hırvatistan da bu potada. 4 ekibin de şansı devam ediyor. Yani kaybeden devam edemeyecek artık. Bu yüzden maça biz çok iyi hazırlandık. Sakinliği korumak çok önemli, cesaret ister ve aynı zamanda güven. İki ekip de üst seviyede futbol oynuyor. İzlanda uzun zamandır beraber oynuyarlar, birbirlerini çok iyi tanıyan ekip.Hep aynı ekiple oynuyorlar. Organize ve disiplinli bir ekip. Vücutlarını ve fizik güçlerini ortaya koyan uzun toplarla oynayan, büyük hatalar yapan bir takım, aynı zamanda Finlandiya ile zor bir maçımız var. Sadece orta sahada değil iki kalenin önünde oynanacak bir oyun aslında. Fizik güçlerini kullanıyorlar ve tabi çok hata da yapıyorlar bu durumda. Hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmemiz lazım ve buna karşı koyabilecek fizik gücüne sahibiz. Bizim teknik oyuncularımız çok daha fazla, çok daha kaliteli. Hırvatistan\'a karşı da zaten bunu gösterdik ve aynı şekilde yapacağımıza inanıyorum. Sakin ve sabırlı olmak lazım. Aynı zamada hata yapacak duruma düşmemiz lazım. Ekibime bu konuda büyük güvenim var. Kolay değil ama güvenim çok büyük.Tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekibimiz var. Kariyerlerinde bu tip maçları oynamış, çok maç yapmış oyunculardan kuruluyuz. Böyle maçları nasıl bitireceklerini iyi biliyorlar.\"

Mircea Lucescu bir gazetecinin \"Sabri Sarıoğlu çok uzun bir aradan sonra milli takıma davet edildi, Sabri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yarın ilk 11\'de görebir miyiz kendisini?\" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

\"Çok kolay değil bu ekibe herhangi bir oyuncu olarak bile ve hangi oyuncu girerse girsin kolay değil, bir anda girmek. Ukrayna\'ya karşı oyuncularımı gördünüz. İki gün sona başka bir maç oynadık. Ukrayna\'da oynayan maçla diğer maç arasındaki fark çok farklıydı. Yani bu yüzden yarın oynamayacak, ilk 11\'de. Ama 3 gün sonra bir başka maçımız daha varbiliyorsunuz Finlandiya. Çok üst seviyede o bölgede başka oyuncu alternatifi elimde yok. Şampiyonadaki bütün maçlarını takip ettim şimdilik. Sağ arkada oynayan, defansta oynayan en iyi oyuncuların başından geliyor, doğal olarak burada olmayı hak etti. Yaşı önemli değil. maçını görüyorum. Kalitesini beğendim ve sonuçta hak etti burda olmayı. Göztepe\'ye de çok büyük katkıları oldu. Hep beraber göreceğiz.\"

Mircea Lucescu, İzlanda maçı için kendisine verilen cezayı hak etmediğini de söyleyerek şöyle konuştu:

\"Saygı duymak zorundayım karara. Açıkçası bu konuyla ilgili çağrılıp dinlenilmek isterdim. Benim ağzımdan duymalarını isterdim. Avrupa futbolundan 50 yıldan fazla bir süredir görev alan birisi olarak, bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Hiç kesintisiz olarak 50 yıl. Benim ekibime karşı, mağlubiyetimize mal olan bir hakeme hak verilmesi. Herkes biliyor ki, ben şimdi cezalandırıldım. Ama kimse hakemin cezalandırılıp cezalandırılmadığını bilmiyor. Ben bu cezayı hak etmediğimi düşünüyorum. Karar bu, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.\"

İzlanda ile oynacakları maçı kafasında bir çok kez oynadığını ifade eden Lucescu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

\"Bugünden yarına bir şey değiştiremezsin. Oyun organizasyonunu değiştirebilirsin. Rakibi analiz ederek bireysel becerileri görürsün. Benim tek düşüncem rakibin istediği gibi değil, bizim istediğimiz gibi oynamak. Kombinasyonları istediğimiz gibi yapalım. Fizik gücümüzü istediğimiz gibi kullanalım. Dar alanları istediğimiz gibi kullanalım. Boş alan bırakmayalım. Ama bakıcağız. Tabi ki, maçı bir çok kere kafamda oynadım. Yarın İzlandalılar\'a karşı çok daha iyi olduğumuzu ispat edecek güçteyiz, onu da yarın göstermek istiyoruz.\"

ARDA TURAN SORULARI YANITLADI

Arda Turan da basın mensuplarının soruları yanıtladı. Turan \"Bu sezon yakından takip ediyoruz ama henüz Barselona\'da oynama şansı bulamadın. Son iki aya bakıldığında sadece 2 milli maçın var. Şuan kendini nasıl hissediyorsun? Yani yarın görev verildiği takdirde 90 dakikayı kalırabilecek bir güçte hissediyor musun kendini?\" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

\"Söylediklerinde haklısın. Uzun zamandır oynamadım. Ve kolay birşey değil. Bu beni zorluyor ama daha önce bunu yaptım. Euro 2016 elemeleri öncesi. Hem de iyi yaptığımı düşünüyorum. Tekrardan yapabilirim. Bazı maçları oynamak için fizik durumu değil de mental olarak ve psikolojik olarak hazır olmanız diye düşünüyorum. Yarın du bunlardan biri. 90 dakika olabir mi bilmiyorum. Bu çok iddialı olur ama maçın durumu ve gidişatına göre hocam ne yapmamı isterse onu yapmaya çalışacağım. Çünkü yarın da tarihi günlerden bir tanesi. Ve bu tarihi günün iyi bir parçası olmak istiyorum. Onun için elimden gelen herşeyi yapacağım. Mental olarak hazırım ama fizik olarak yarın göreceğiz.\"

Arda Turan, \"Bir basın mensubunun Emre ile yaptığın paylaşımları sık sık görüyoruz. Emre\'nin gelişiyle birlikte milli takımda neler değişti? Anlatabir misin?\" sorusu üzerinide de şöyle konuştu:

\"Emre abi çok büyük bir oyuncu ve kariyerinde bu ülkeye çok büyük şeyler kazandırmış. Bazen ister istemez tepkiler çekse de bunların bir çoğunun kazanma hırsından olduğunu düşünüyoum. Özel bir yetenek ve bir insan. O herkes için iyi bir örnek. Onun burada olmasından çok büyük bir keyif alıyoruz. Bizim için iyi bir lider. Çocukluğumdan beri bir çok şeyden bana yardımcı olmuştu. Hayatımızın bir bölümü beraber geçti. Ve onunla uğraşmak benim biraz gerginliğimi stresimi alıyor. Oy üzden ailesiyle çocuklarıyla iyi bir hayet diliyorum, onu çok seviyorum. Sadece, sevgiden dolayı.\"

\"Takımın genel havası nasıl? Sen nasıl görüyorsun şansımızı? Buradan şampiyonanın kapısı aralanabilir mi?\" şeklinde yöneltilen soruya da Arda Turan şu yanıtı verdi:

\"Bir defa öncelikte hocaya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle bir durumda bu görevi kabul etmek cesaret isterdi. O yüzden onun cerasedi bizi de cesaretlendiriyor. Hocanın mantelizetesini anlayabilmek için daha uzun zamana ihtiyacımız var ama hocamız kısa çözümlerle bizi bu yoldan çıkartmaya çalışıyor. Ve açıkçası önemli bir yol kat ettik diye düşünüyorum. Ukrayna maçından sonra Hırvatistan\'ı yenmek çok büyük bir olaydı. Ama şimdi bu işi bitirebilmek için bir şans var önümüzde. Önce İzlanda\'ı kendi sahamızda yenip Finlandiya\'ya bir finale gidebiliriz. En azından buraya getirdiğimiz için mutluyuz. En azından bir heyecanımız var. Sonuna kadar getirdik. Ben açıkçası başarabileceğimize inanıyorum. Deneyeceğiz herşeyi. Heyecanlıyız ve bekliyoruz, yarın için.\"

Basın toplantısının ardından Milli Takım futbolcuları teknik direktör Lucescu gözetiminde İzlanda maçının son hazırlığını yaptı. Antremanın 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arda Turan açıklamalar

-Lucescu açıklamalar

-Antrenman

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

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