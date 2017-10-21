Miraz bebek koğuşta düştü, kafasını beton zemine çarptı

Annesi Gülistan Diken Akbaba’yla birlikte 19 Şubat’tan bu yana cezaevinde 'büyüyen' ve şuanda Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan 1 yaşındaki Miraz bebek, dün (20 Ekim 2017) gece koğuşun kapısındaki eşikten düşerek, kafasını beton zemine çarptı. Kafasında büyük bir şişlik oluşan Miraz bebek acilen Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cezaevine geri getirilen ancak koğuşta kusmaya başlayınca tekrar hastaneye götürülen Miraz bebek, müşahede altına alındı. Miraz bebeğin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

Baba Cengiz Zaza Akbaba, cezaevlerinin betondan ibaret olduğunu vurgulayarak, “Cezaevinde halı yasak. Miraz evinde olsa halının üzerinde koşar, oynardı. Bu durum yaşanmayabilirdi. Başkasının cocuğu evinde halının üzerinde oynuyor. Miraz ise neden cezaevinin betonunda oynuyor? Annesi iktidar partisine muhalif diye. Hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Yetkililer hukuk önünde yaptıklarının hesabını verecekler. Cezaevinde büyüyen 668 bebeğin durumu için aylardır yetkililere çağrı yapıyoruz, yetkililerden bir ses yok” dedi.