Mirasını oğlu yaşatacak

Bakırköy’deki evinin penceresinden 17 yıldır öğrencilere ve otobüstekilere el sallayan 74 yaşındaki Özer İplikçi ölünce, pencere önündeki koltuğuna oğlu oturarak babasının görevini üstlendi.





Hürriyet'ten Gizem Çağlar'ın haberine göre, Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı üzerindeki evinin penceresinden 17 yıldır aralıksız sabah öğrencilere, öğleden sonra da otobüstekilere el sallayan 74 yaşındaki Özer İplikçi 9 Ocak’ta hayatını kaybetti. Gümrük memurluğundan emekli olduktan sonra gemi acentesi kuran ve penceresinin önündeki koltukta kalp krizi geçirip yaşama veda eden Özer İplikçi’nin koltuğunda artık oğlu Özay oturuyor.



'Babamı aratmayacağım'



Özay İplikçi, babasını ve alışkanlığını şöyle anlattı: "14 yaşımdayken yoldan geçenlere el sallardım. Babam uyarır, ’Bir gün senin yüzünden dayak yiyeceğiz’ derdi. Sonra benim alışkanlığım ona geçti. 17 yıl önce annemi kaybettik, babam pencere önünden iyice ayrılmaz oldu. 06.30’da kalkıp kahvaltısını hazırladıktan sonra 07.00’de tepsisini alıp camın önüne gidiyordu. Saat 09.00’a kadar okula giden öğrencilere, 14.00’e kadar da otobüstekilere el sallıyordu. Dışarı çıkıp saat 20.00’de eve gelen babam, gece 03.00’e kadar yine pencerenin önünde oturarak el sallamaya devam ediyordu. Bazıları babamı deli zannederdi. Ama o insanların mutluluğuyla mutlu olurdu. Yaşamım boyunca burada olacağım ve babamı aratmayacağım."



İnternette sayfası var



Bakırköylünün "El sallayan amcası" olarak ünlenen Özer İplikçi adına sevenleri facebook’ta sayfa açtı. "Bakırköy’deki amcaya el sallayanlar buraya" adını taşıyan sayfanın 4 bin üyesi var. Sevenleri, İplikçi’nin heykelinin yapılması için Bakırköy Belediyesi’ne de başvurdu.

