Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ezdi; küçük kardeş "sen yapamayacaksan ben yaparım" demiş!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan miras tartışmasında iki kardeş, ablalarının üzerine traktör sürerek yaralanmasına neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kardeşlerinin miras için böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ileri süren yaralı kadın, "Allah canımı çocuğuma bağışladı" dedi.



Manavgat Yayla Mahallesinde eşi öldüğü için 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Emine Çetin, 3 Ekim Pazar günü kızını da yanına alarak kardeşini ziyarete gitti.



Kardeşinin evinde otururken, evin yakınında bulunan ve anne-babasından 9 kardeşe miras kalan arazide kepçe ve traktörle çalışma yapıldığını görünce çalışma yapılan yere geldi.



Burada daha önceden miras yüzünden aralarında tartışma yaşanan iki kardeşi ile karşılaşan Emine Çetin'in üzerine traktör sürüp, üzerinden geçtiler.



Yaşlı kadın şans eseri traktörün tekerlekleri arasında kalarak ölmekten kurtuldu. İddiaya göre bu olayın ardından iki kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine Çetin, tedavisinin ardından evinde dinlenirken kardeşleri hakkında şikayette bulundu.

"Küçük kardeşim 'yapamayacaksen ben ezip geçeyim' dedi"

Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Emine Çetin, 7 yıl önce eşini, annesini ve babasını arka arkaya kaybettiğini belirterek, "Pazar günü kızımla birlikte köyümüze gittik. Kardeşimin evinde otururken kepçe ve traktör seslerini geldiği yere baktığımda anne-babamdan miras kalan arazide çalışma yapıldığını gördüm. Yanlarına giderek bunu yapmaya hakları olmadığını söyledim.



Benimle tartışıp üzerime traktör sürdüler. Küçük kardeşim bağırıp ‘bırak yapamayacaksan ben onu ezip geçeyim’ dedi ve traktöre binip üzerimden geçti. Allah canımı çocuğuma bağışladı. Daha sonra saçımdan tutup darp ettiler. Saçımı yoldular. Amaçları annemden babamdan kalan arazilerin tamamına el koymak" dedi.

"Tam anlamıyla kasten adam öldürmeye teşebbüs"

Yaşananların kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirten Avukat Umut Çiftçi, "Resmen insan öldürmeye tam teşebbüs olayı yaşanıyor. Birçok yerinde hasar var, saçları yolunmuş ama çok şükür ki canını kurtarmış. Şu şöyle bilinmelidir ki kadınların haklarını onları döverek, söverek, öldürmeye çalışarak kimse yok edemez.



Bu haklar yüzyıllardır mücadele ile kazanılmış haklardır. Sırf eşi ölmüş, dul, mağdur diye miras hakkını almasın diye döverek, söverek. Zulmederek hakkını gasp etmeye kimse çalışmasın. Yetkilileri sorumluları göreve çağırıyoruz. Bunu yapanlar bir an önce yakalanıp yargılansın ve cezaları verilsin" diye konuştu.