Miras paylaşımını ölüm saati belirleyecek

Çocuk, babasından sonra öldüyse 6 milyonluk miras anneye kalacak, babasıyla aynı anda öldüyse, babanın ailesi de pay alacak.



Konya’da 2 Şubat 2004 tarihinde Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu ölen 92 kişi arasında bulunan işadamı 48 yaşındaki Seyit Ulugülyağcı ve kızı 24 yaşındaki Zeliha Ulugülyağcı'nın ölüm saatleri, yaklaşık 6 milyon liralık mirasın paylaşılmasında belirleyici olacak. Çocuk, babasından sonra öldüyse 6 milyonluk miras anneye kalacak, babasıyla aynı anda öldüyse, babanın ailesi de pay alacak.



Eşi dava açmıştı



Seyit Ulugülyağcı'nın ailesi, baba ve kızın aynı anda öldüğünü bu nedenle mirastan pay alacaklarını iddia ederken, işadamının eşi 48 yaşındaki Feriha Ulugülyağcı, kızının enkazdan sağ çıktığını ve hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, mirasın tamamen kendisinde kalması gerektiğini belirterek dava açtı. Yerel mahkemede karara bağlanan dava, Yargıtay tarafından yeniden görülmek üzere bozuldu. Şimdi, Konya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, baba ve kızının ölüm saatlerini belirlemeye çalışarak, nakit para ve gayri menkullerden oluşan 6 milyon liralık mirasın, kimin olduğuna karar verecek.



‘Kızım hastanede öldü’



Zümrüt Apartmanı'nda oturan babası Sadi Öztürk'e bayram ziyaretine gittiklerini söyleyen Feriha Ulugülyağcı, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Eşim Seyit, oğlum 22 yaşındaki Adurrahman, kızım Zeliha ile birlikte babama bayram ziyaretine gitmiştik. Bu sırada bina çöktü. Babam, eşim, oğlum ve annem Zaadet Öztürk hayatını kaybetti. Ben ve kızım Zeliha yaralı kurtulduk. Ancak, kızım hastanede hayatını kaybetti. Fakat, eşimin kardeşleri Sabire, Mahmut Nedim ve annesi Zeliha Ulugülyağcı, kızımın babasıyla birlikte öldüğü iddiasıyla Konya 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla veraset ilamı almışlar ve kendilerini eşimin kanuni mirascıları olarak göstermişler.''



Feriha Ulugülyağcı'nın avukatları, Zeliha'nın babasından sonra öldüğünü iddia etti. Avukatlar, "Zeliha olaydan 1 gün sonra annesi ile birlikte enkazdan canlı çıkarıldı. Bu konuyla ilgili kurtarma ve ambulans görevlileri, Zeliha'nın sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldığını babasının ise enkazdan cenazesinin çıkarıldığını söylüyor. Yasalarımıza göre, baba öldüğü anda, mirası anne ve kızına kalıyor. Kızı babasından sonra ölünce de tüm miras anneye kalıyor. Fakat, babanın ailesinin iddia ettiği gibi baba ve kız aynı anda öldüyse, miras babanın ailesi ve anne arasında yarı yarıya paylaşılıyor'' dedi.



Konya'da davaya bakan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 03.12.2007 günü verdiği kararda, baba ve kızın ölüm saatinin belirlenemediğini, TCK'nın 29'uncu maddesine göre, `birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır' hükmü gereği, anne Feriha Ulugülyağcı'nın açtığı davayı reddetmişti.



Feriha Ulugülyağcı'nın avukatları kararı temyiz etti. Davayı görüşen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi kararında `Dosyanın bir kez de Adli Tıp ilgili ihtisas kuruluna gönderilerek, dosyadaki Zeliha'ya ait ölüm muayene ve otopsi tutanağında belirlenen fizik bulgular, tanık beyanları ve hastane tutanakları incelenerek, Zeliha'nın kesin ölüm sebebinin ve ölüm saatinin belirlenmesi konusunda rapor alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek, ulaşılacak sonuç uyarınca hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ve karar verilmesi doğru bulunmamıştır' denilerek, yerel mahkemenin kararının bozulup, dvanın yeniden görülmesine karar verdi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, Konya 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi davayı yeniden görüşecek. Duruşmanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.



Parayı bağışlayacak



Feriha Ulugülyağcı'nın avukatları, davanın kazanılması halinde tüm mirasın bir eğitim kurumuna bağışlacanacağını belirterek, "Feriha hanım bu konudaki tüm dilekçe ve belgeleri hazırladı. Dava kazanıldığı taktirde, tüm miras bir eğitim kurumuna bağışlanacak. Sadece, Feriha hanımın oturduğu ev kalacak. Ancak Feriha hanım öldüğünde bu ev de hayır kurumuna verilecek'' dedi.

