Miras kavgasında 3 kişi yaralandı

Kayseri''de miras kavgasında, kardeşinin evini kurşun yağmuruna tutan ağabey, 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, pompalı av tüfeği ile ateş ettiği öne sürülen ağabey ile oğlu da gözaltına alındı.



Olay, Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mahallesi Yurttaş Mahallesi'nde meydana geldi. Erkip kardeşler arasında babadan kalma 1 odalı ev için tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, 55 yaşındaki Selahattin Erkip ile oğlu 27 yaşındaki Tayfur Erkip, kardeşi Ünal Erkip'in de içinde bulunduğu eve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda evde bulunan 26 yaşındaki Filiz Erkip, teyze kızı 40 yaşındaki Mehrican Satlık ile yoldan geçen 11 yaşındaki Aynur Oyarkılıçgil çeşitli yerlerinde gelen saçmalarla yaralandı. Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırılırken, pompalı tüfekle ateş ettiği ileri sürülen Selahattin Erkip ile oğlu Tayfur, gözaltına alındı.



Yaralılarla birlikte hastaneye gelen Selahattin ile Ünal Erkip'in kardeşi Aynur Erkip, ``İkisi de kardeşim olur. Kavga, ev yüzünden çıktı. Askerden gelen oğlunu dövdüler. Ardından olay çıkınca eve getirdik. Ancak, daha sonra kardeşim eve kurşun yağdırdı. Evin içine çok ateş etti'' dedi.



Yaralılardan Mehrican Satlık, aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle eve ateş edince 3 kişinin yaralandığını söyledi. Sol göğüs kafesinden yaralanan küçük Aynur ise, silahtan çok korktuğunu söyledi.

