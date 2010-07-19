Miras kavgası üç can aldı

T24-Fatih’te, ortak aldıkları iki dairenin paylaşımı sırasında davalık olan iki kardeşten işçi emeklisi ağabey Bünyamin Ateş, davayı kaybedince, tekstil atölyesi sahibi kardeşi Sertif Ateş (45), eşi Gülşen Ateş ve kızları ilköğretim 5’inci sınıf öğrencisi Kardelen Ateş’i, tabancayla vurarak öldürdü. Ailenin 15 yaşlarındaki oğlu Demirkan Ateş’i de omzundan yaraladı.





Olay, saat 21.30 sıralarında Sancaktar Hayrettin Mahallesi Emirler Çeşmesi Sokak Numara 15’deki binanın 10 numaralı, Sertif Ateş’in oturduğu dairede meydana geldi. İddialara göre, iki kardeş yıllar önce aynı binada, biri çatı katı iki daire satın aldı. Bünyamin Ateş ailesiyle çatı katında, kardeşi Sertif Ateş de 10 numaradaki daireye yerleşti. Ancak kardeşler arasında dairelerin konumu ve değeri nedeniyle zamanla anlaşmazlık çıktı. Sorunlarını halledemeyen iki kardeş birbirlerinden davacı oldu. Uzun süren duruşmalar sonucu mahkeme, Sertif Ateş’in haklı olduğu yönünde karar verdi. Karar, üst mahkemece de onaylanınca Bünyamin Ateş, kardeşini, “O daireyi sana yar etmeyeceğim” diyerek tehdit etmeye başladı.

PİKNİKTEN DÖNMÜŞLERDİ



Bünyamin Ateş, ailesi ile pikniğe giden kardeşi Sertif Ateş’in evini piknik dönüşü bastı. Elinde tabancayla eve giren ağabey, önce kardeşini ardından eşini vurdu. Daha sonra, dairenin doğalgazını açtı. Bu sırada amcasının evi yakmak istediğini düşünen Kardelen Ateş, pencereye çıkarak yardım istedi. Bünyamin Ateş bunun üzerine yiğenini başından vurdu, kendisine engel olmak isteyen Demirkan Ateş’e de bir el ateş ederek dışarı çıktı. Tabancadan çıkan kurşun yere eğilen Demirkan Ateş’in omzunu sıyırdı.