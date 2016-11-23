Miras kalan evde 100 kilo altın buldu

Fransa'da adı açıklanmayan bir kişi, akrabasından miras kalan evde mobilyaların altına saklanmış halde 100 kilo altın buldu.

Miras sahibinin altınları çarşafların altında ve banyoda bulduğu belirtildi.

Müzayedeci Nicolas Fierfort AFP'ye yaptığı açıklamada "Beş bin parça altın, 12'şer kiloluk iki ve birer kiloluk 37 külçe altın vardı" dedi.

Altınların değerinin 3,7 milyon dolar olduğu belirtildi.

Fierfort, Normandiya'nın Evreux bölgesindeki eve mobilyalara değer biçmek için gittiğini anlattı.

Fierfort "çok iyi saklanmış" altınları tamamen gözden kaçırdığını söyledi.

Altın paralar ve külçeler, evin yeni sahibi mobilyaları taşımaya başlayınca ortaya çıktı.

Önce bazı mobilyaların altına vidalanmış teneke kutuların içinde altın paralar bulundu.

Daha sonra bir viski şişesi kutusunun içinde daha fazla altın para ortaya çıktı.

Son olarak da külçeler gün ışığına çıktı.

Fierfort "Miras sahibi bu noktada bir envanter oluşturması için avukatını aradı" dedi.

Ölen akrabanın evinde bulunan sertifikalara göre altınlar 1950'li ve 60'lı yıllar boyunca yasal yollardan satın alındı.

Altınların Fransa ve ülke dışındaki alıcılara satıldığı kaydedildi.

Ancak haberi ilk duyuran yerel La Depeche gazetesinin haberine göre miras sahibi paranın tamamından faydalanamayacak.

Çünkü yüzde 45 oranında miras vergisi ödeyecek ve altınların orijinal sahibi servetini yetkili makamlara bildirmemişse üç yıllık geriye dönük vergiler de miras sahibinden tahsil edilecek.