-Miras için köyü satacaklar BODRUM (A.A) - 05.09.2011 - Mütesellim Karaosmanzade Hacı Ömer Ağa'dan torunu Hacı Hüseyin Ağa'ya kaldığı belirtilen, Bodrum'a bağlı Güvercinlik köyündeki 21 milyon lira değerindeki mirastan paylarına düşeni almak isteyen varisler, köyün satılması için mahkemeye başvurdu. Muğla Barosu'na bağlı avukatlar Nurcan Akça ve Bülent Özyürek tarafından belirlenen 610 varis, avukatları aracılığıyla Güvercinlik köyünün satılması için Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mirastan paylarına düşeni alabilmek için bir süredir hukuksal girişimlerde bulunan varisler, Güvercinlik köyünün satılmasını ve paylarına düşeni almak istiyor. Güvercinlik'te 6'sı boş 117 ayrı parsel için açılan davalarda yüzlerce klasör dosya hazırlandı. Tamamı yaklaşık 50 dönüm olan arazilerin yasalar gereği 10 dönümünün imara ayrılacağı belirtildi. Muğla Barosu'na bağlı avukatlardan Nurcan Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güvercinlik köyünün Bodrum Yarımadası'nda herkes tarafından bilinen çok uzun süreli sorunları bulunduğunu söyledi. Köyün üzerindeki mülkiyetlere ilişkin sorunların Osmanlı döneminden beri çözülemediğini anlatan Akça, şu bilgileri verdi: ''Burası mirasçılara intikalleri yapılamamış bir köy. Daha önce burada mahkeme kararıyla yapılmış ikinci bir kadastro çalışması vardı. Bu ikinci kadastro çalışması nedeniyle belirlenmiş olan mülkiyetlerdeki mirasçılar bize müracaat ettiler. Onlarla ilgili uzun süren yorucu kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda davalarımızı açtık dosyalarımız hazır. Umut ediyorum ki Güvercinlik'te yaşayan herkes için, hem kendi müvekkillerimiz, hem bizi vekil olarak tayin etmeyen davalılar için mevcut problemleri halledebileceğiz.'' Muğla Barosu avukatlarından Bülent Özyürek de Güvercinlik köyündeki sorunlu bölgede 117 parsel bulunduğunu, bu parsellerin büyük çoğunluğunun otel, pansiyon, konut yapılmak suretiyle işgal edildiğini savundu. 117 parselden sadece 6 tanesinin boş olduğunu ifade eden Özyürek, ''Bizim yaptığımız çalışmayla, ortaklığın giderilmesiyle, oradaki mülk sahiplerinin çok daha fazla nemalanması, tapuya kavuşması söz konusu. Şu anda buradaki gayrimenkullerin değeri 21 milyon lira civarında. Bu sadece arazi bedelinin değeri. Buna ilişkin davaların bir kısmı açıldı. Diğer davalar için de mahkemelere başvuruyoruz'' dedi. Hüseyin Ağa'nın 3 eşinden 11 çocuğu olduğu, 8 çocuğunun soyunun devam ettiği, bunlardan 33 torun, torunların da bine yakın varisi bulunduğunu öğrenildi.