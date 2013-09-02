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'Miranda kocasını kaybetmekten çok korkuyor'

Yakışıklı oyuncu Orlando Bloom ile mutlu bir evliliği olan Kerr'in son aylarda evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

02 Eylül 2013 10:24

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Miranda Kerr, aldatılmaktan korkuyor.

Romeo ve Juliet müzikalinden oyanayan Orlando Bloom geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Condola Rashad ile dudak dudağa görüntülenmiş, ancak konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Miranda Kerr'i kıskançlığa sevk eden bu olay yüzünden güzel modelin son günlerdeki en büyük korkusunun eşini kaybetmek olduğu konuşuluyor.

Star Magazine'e konuşan çifte yakın bir kaynak "Miranda dünyanın en seksi kadını olmasına rağmen kocasını kıskanmaktan kendini alamıyor. Üstelik Miranda, evliliklerde çiftlerin birbirine alan yaratması, özgür bırakması gerektiğine inanan bir kadın, ama arkadaşları Miranda'yı sürekli Orlando ile Condola arasında var olduğuna inandıkları çekimden bahsediyor. Orlando ise bunun sadece profesyonel bir yakınlık olduğunu söylüyor. Miranda kocasını kaybetmekten çok korkuyor" dedi.

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