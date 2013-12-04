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Miranda Kerr'e 3 milyon dolarlık pırlanta

Ünlü model Miranda Kerr, 3 milyon dolarlık pırlanta set ile podyumda sahne alacak

04 Aralık 2013 12:36

Ünlü model Miranda Kerr, 9 Ocak’ta Antalya'da düzenlenecek defilede 3 milyon dolarlık pırlanta set ile podyumda yürüyecek.

Top model Miranda Kerr, Antalya’daki defilesinde Roberto Bravo'nun 2014 yılına özel tasarımı olan ve üzerinde 2 bin 14 pırlanta bulunan set, kolye, bileklik, küpe ve yüzük takımını taşıyacak.

En zor işçiliklerden biri olarak tanımlanan ve "mükemmel kesimli" taşlardan oluşan "Black Magic Koleksiyonu", pırlanta işleme ustalığındaki en üst nokta olarak yorumlanıyor.

Aylar süren çalışmayla şekillendirilen ve sıcak mine işçiliğiyle ortaya çıkartılan koleksiyonda tasarımı oluşturan her bir parça için ayrı ayrı işlem yapıldı.

Kerr'in sunacağı seti, defile boyunca özel bir güvenlik ekibi koruyacak.

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