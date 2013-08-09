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Miranda Kerr yeniden Mango'nun yüzü oldu

Avustralyalı top model Miranda Kerr, Mango'nun sonbahar/kış kreasyonu için bir katalog çekiminde yer aldı.

09 Ağustos 2013 20:11

Avustralyalı top model Miranda Kerr, Mango'nun sonbahar/kış kreasyonu için bir katalog çekiminde yer aldı. Punk teması işlenen kreasyonun çekimleri ile Avustralalı manken üçüncü kez markanın yüzü oldu

Fotoğraf çekimleriyle ilgili, çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Miranda Kerr, çekimi gerçekleştiren Inez van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin'in her zamanki gibi muhteşem bir iş başardığını ifade etti.

Milla Jovovich, Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Naomi Campbell, Eva Herzigova, Christy Turlington ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimler de daha önce Mango için modellik yapan isimler arasında yer almştı.

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