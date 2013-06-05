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Miranda Kerr, Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Gezi Parkı olayları Miranda Kerr'i tedirgin etti. Yarın gelmesi beklenen Kerr programını son anda iptal etti

05 Haziran 2013 17:11

Antalya'da yarın yapılacak olan Dosso Dossi Fashion Show defilesinde podyuma çıkması beklenen dünyaca ünlü top model Miranda Kerr, olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

Victoria's Secret eski modeli Miranda Kerr, Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Gezi PArkı olayları nedeniyle tedirgin olan Kerr, programını son anda iptal etti. Kerr, geçtiğimiz günlerde 'Pray For Turkey' (Türkiye için dua edin) diye tweet atmıştı.

Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, bu sabah saatlerinde Los Angeles’ten gelmesi gereken Miranda Kerr’in uçakta olmadığını öğrendiklerini ve temas kurduklarında olaylar nedeniyle gelmekten vazgeçtiğini öğrendiklerini söyledi.

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