Miranda Kerr Türkiye'ye geliyor

Dosso Dossi Fashion Show, 9 Ocak'ta dünyaca ünlü top model Miranda Kerr ve Tarkan ile kapılarını açacak.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre önceki yıllarda dünyaca ünlü Adriana Lima, Erin Heatherton ve Anna Chapman gibi isimlerin katıldığı Dosso Dosso Fashion Show, bu yıl 8- 14 Ocak tarihleri arasında yine Antalya Expo Center'de yapılacak.

Dosso Dossi'nin 2012 yılı Haziran ayında düzenlediği etkinliğe gelmesi beklenen ve son anda programını iptal eden top model Miranda Kerr, 9 Ocak'ta Expo Center'da düzenlenecek açılış defilesinde podyuma çıkacak.

Megastar Tarkan ise aynı gece düzenlenecek partide sahneye çıkarak şarkılarını seslendirecek.