T24 LogoT24 Logo
Magazin

Miranda Kerr porno yıldızı oldu

Sarı peruk takan Kerr, İtalyanların ünlü porno yıldızı Cicciolina kimliğine büründü

31 Ağustos 2013 10:13

Ünlü model Miranda Kerr, V dergisi için İtalyan porno yıldızı Cicciolina kılığına büründü.
 
Victoria's Secret eski modeli Miranda Kerr V dergisi için poz verdi. Sarı peruk takan Kerr, İtalyanların ünlü porno yıldızı Cicciolina kimliğine büründü. Bir çocuk annesi Kerr'in pozları derginin internet sitesinde yayınlandı.

Asıl adı Ilona Staller olan Cicciolina 1951 yılında Macaristan'da doğdu. Daha sonra İtalya'ya yerleşen ve burada evlenen Cicciolina pek çok porno filmde oynadı. 1987 yılında politik kariyerine başlayan Cicciolina, siyasi hayatı boyunca da porno filmlerde oynamaya devam etti.

ETİKETLER

miranda kerrcicciolinav magazine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24