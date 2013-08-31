Miranda Kerr porno yıldızı oldu

Ünlü model Miranda Kerr, V dergisi için İtalyan porno yıldızı Cicciolina kılığına büründü.



Victoria's Secret eski modeli Miranda Kerr V dergisi için poz verdi. Sarı peruk takan Kerr, İtalyanların ünlü porno yıldızı Cicciolina kimliğine büründü. Bir çocuk annesi Kerr'in pozları derginin internet sitesinde yayınlandı.

Asıl adı Ilona Staller olan Cicciolina 1951 yılında Macaristan'da doğdu. Daha sonra İtalya'ya yerleşen ve burada evlenen Cicciolina pek çok porno filmde oynadı. 1987 yılında politik kariyerine başlayan Cicciolina, siyasi hayatı boyunca da porno filmlerde oynamaya devam etti.