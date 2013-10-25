Miranda Kerr Orlando Bloom çifti boşanıyor

Aktör Orlando Bloom ve model Miranda Kerr, 3 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Ünlü aktör Orlando Bloom ve model Miranda Kerr, ayrılma kararı aldı.

E! News sitesine özel bir açıklama yapan Bloom’un menajeri, “Çift birkaç ay önce dostça ayrılmıştır. 6 yılın ardından ayrılıklarını resmileştirmek istediler. Evlilikleri sona erse de, bir aile olarak birbirlerine karşı olan sevgi, destek ve saygı devam edecek” ifadelerini kullandı.

İlk kez 2007’de birlikte görülen Bloom ve Kerr, 2010’da evlenmişti. Çiftin, Flynn adında 2 yaşında bir oğulları var.