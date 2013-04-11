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Miranda Kerr artık 'Melek' değil!

Miranda Kerr'in kontratı Victoria's Secret satışlarına etkisi olmadığı iddiasıyla yenilenmedi

11 Nisan 2013 19:00

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın 3 yıldır firma yüzü olan Miranda Kerr'in satışlara katkısının olmadığı iddiasıyla kontratı yenilenmedi.

2010 yılında Orlando Bloom ile evlenen mankenin diğer 'melekler' Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel ve Adriana Lima kadar marka için etkili olmadığı düşünülüyor.

People dergisine konuşan bir başka kişi ise, Miranda Kerrr'in sektörde diva olarak kabul edildiğini ancak çekimlere ve şovlara hep geç kaldığını ve model arkadaşlarına soğuk davrandığını söyledi.

 

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